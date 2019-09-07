Турция и Украина намерены перейти на расчеты в нацвалюте в торговле

Переход Турции и Украины на расчеты в национальной валюте в торговле способствует значительному укреплению двустороннего сотрудничества и росту товарооборота. Об этом сказал Агентству Анадолу глава Турецко-украинского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Расим Пекмезджи.

По его мнению, для этого необходимо хорошо изучить возможности Украины, в частности ее технологическую инфраструктуру.

Механизм высокого стратегического диалога между Турцией и Украиной активно действует на уровне глав государств, отметил глава совета.

По его словам, Украина среди бывших советских республик является вторым по величине после России внешнеторговым партнером Турции.

Товарооборот между Турцией и Украиной в последние пять лет находится на уровне 4,5 миллиарда долларов, сказал Пекмезджи.

Глава совета отметил, что Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.

По его словам, на оккупированных территориях Украины осталось 25 процентов ее промышленных предприятий.

Украина для поддержки своей экономики вынуждена прибегать к внешним заимствованиям, сказал Пекмезджи.

По словам главы совета, суммарная численность населения Украины и Турции составляет 122 миллиона.

По его мнению, двум странам будет несложно довести товарооборот до 10 миллиардов долларов.

Переговоры по Соглашению о свободной торговле между Турцией и Украиной продолжаются восемь лет, отметил глава совета.

«Действие Соглашения о свободной торговле распространится не только на государственные структуры, но и частный сектор двух стран. После подписания соглашения вырастут взаимные инвестиции в промышленность обеих стран», — сказал Пекмезджи.