Турция увеличила поставки текстиля в Россию и Беларусь

Германия, США и Италия возглавляют список стран, в которые поставляется продукция текстильной промышленности Турции.

Глава правления Ассоциации экспортеров текстиля турецкого региона Улудаг (UTİB) Пынар Ташделен Энгин сообщила Агентству Анадолу, что по итогам текущего года экспорт текстиля в Германию прогнозируется на уровне 230 миллионов долларов. В США предположительно будет поставлено продукции на 270 миллионов долларов, а в Италию – 130 миллионов долларов.

Энгин привлекла внимание к технологической развитости данной отрасли экономики Турции.

«Домашний текстиль и готовая одежда — наиболее прибыльные направления экспорта страны. Турция занимает 4,5% мирового рынка домашнего текстиля и входит в число четырех крупнейших экспортеров текстильной продукции. По итогам 2018 года экспорт домашнего текстиля из Турции в 193 страны и региона достиг 2,7 млрд долларов. Это самый высокий показатель в Европе», — отметила глава UTİB.

По ее словам, по итогам текущего года, экспорт домашнего текстиля из Турции ожидается на уровне 2,9 миллиардов.

При этом она привлекла внимание к перспективности рынков России и Беларуси. В первом полугодии поставки в ЕС несколько снизились, тогда как экспорт в Россию вырос на 30 процентов, а в Беларусь на 134 процента, констатировала глава UTİB.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию на мировом рынке, вносим коррективы в свою деятельность, учитываем новые тренды и дизайнерские идеи, внедряем инновации. Это позволяет успешно противостоять конкуренции с производителями из Германии, Италии, Испании, Бельгии, Китая и Индии», — сказала Энгин.