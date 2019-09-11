Турция готова к развитию торговли с США — министр

Анкара и Вашингтон могут совместными усилиями устранить препятствия на пути двустороннего экономического сотрудничества, уверена министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

Глава ведомства прокомментировала итоги пятидневного визита министра торговли США Уилбура Росса в Анкару.

«Визит Росса очень важен и демонстрирует серьезный настрой американской стороны в диалоге с Анкарой», — сказала Пекджан.

Министр торговли США, в свою очередь, дал высокую оценку темпам развития турецкой экономики. «Уверен, что торговые связи Турции и США смогут преодолеть влияние кризисов в отношениях двух геополитических союзников», — сказал Росс.

Министр также акцентировал внимание на прямых инвестициях турецких компаний в США.

«По итогам 2018 года турецкие инвестиции в США достигли рекордного показателя в 300 миллионов долларов. При этом Турция занимает 15-е место в списке стран, вкладывающих прямые инвестиции в США. Продажи турецких компаний в США достигли 700 миллионов долларов. Надеемся на сохранение подобной тенденции», — сказал Росс.

По его мнению, экономический успех зависит от ряда факторов, таких как прозрачность, предсказуемость судебной системы, защита прав человека и права собственности, наличие полноценной правовой базы.

«В этом контексте важна защита интересов американских компаний, которые готовы к сотрудничеству в сферах энергетики, сельского хозяйства, туризма и многих других. Призываем турецких партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству», — сказал Росс.