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Турция увеличила экспорт нетканных текстильных материалов в Европу

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 11.09.2019 12:06
Обновлено 11.09.2019 12:08
Фото из архива

Турция в первом полугодии экспортировала нетканую одежду и аксессуары из нетканых материалов в 162 страны, главным образом Европы. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Институт статистики Турции (TurkStat).

Турецкий экспорт нетканой одежды и аксессуаров из нетканых материалов в указанный период вырос на 84 миллиона долларов по сравнению с 2018 годом.

Турция в первом полугодии в целом сократила импорт нетканой одежды и аксессуаров из нетканых материалов на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а экспорт указанной продукции вырос на 2,6 процента – до 3,304 миллиарда долларов. Турецкий экспорт нетканой одежды в первом полугодии 2018 года составил 3,22 миллиарда долларов.

В ТОР-3 импортеров нетканой одежды и аксессуаров из нетканых материалов из Турции вошли Испания (645,906 миллиона долларов), Германия (427,754 миллиона долларов) и Великобритания (293,237 миллиона долларов). Далее следуют Нидерланды (205,649 миллиона долларов) и Франция (137,391 миллиона долларов).

ТОР-15 стран-импортеров нетканой одежды и аксессуаров из Турции по данным TÜİK:

Испания

645.905.898

Германия

427.753.793

Великобритания

293.236.853

Нидерланды

205.648.778

Франция

137.391.142

Израиль

122.171.469

Дания

107.510.226

Ирак

106.035.082

Италия

96.953.608

США

96.761.712

Саудовская Аравия

79.878.143

Иран

64.285.370

Польша

59.314.133

Россия

58.013.288

Ливия

45.141.165

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