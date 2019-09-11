Турция увеличила экспорт нетканных текстильных материалов в Европу

Турция в первом полугодии экспортировала нетканую одежду и аксессуары из нетканых материалов в 162 страны, главным образом Европы. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Институт статистики Турции (TurkStat).
Турецкий экспорт нетканой одежды и аксессуаров из нетканых материалов в указанный период вырос на 84 миллиона долларов по сравнению с 2018 годом.
Турция в первом полугодии в целом сократила импорт нетканой одежды и аксессуаров из нетканых материалов на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а экспорт указанной продукции вырос на 2,6 процента – до 3,304 миллиарда долларов. Турецкий экспорт нетканой одежды в первом полугодии 2018 года составил 3,22 миллиарда долларов.
В ТОР-3 импортеров нетканой одежды и аксессуаров из нетканых материалов из Турции вошли Испания (645,906 миллиона долларов), Германия (427,754 миллиона долларов) и Великобритания (293,237 миллиона долларов). Далее следуют Нидерланды (205,649 миллиона долларов) и Франция (137,391 миллиона долларов).
ТОР-15 стран-импортеров нетканой одежды и аксессуаров из Турции по данным TÜİK:
|
Испания
|
645.905.898
|
Германия
|
427.753.793
|
Великобритания
|
293.236.853
|
Нидерланды
|
205.648.778
|
Франция
|
137.391.142
|
Израиль
|
122.171.469
|
Дания
|
107.510.226
|
Ирак
|
106.035.082
|
Италия
|
96.953.608
|
США
|
96.761.712
|
Саудовская Аравия
|
79.878.143
|
Иран
|
64.285.370
|
Польша
|
59.314.133
|
Россия
|
58.013.288
|
Ливия
|
45.141.165