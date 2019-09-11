Турция увеличила экспорт нетканных текстильных материалов в Европу

Турция в первом полугодии экспортировала нетканую одежду и аксессуары из нетканых материалов в 162 страны, главным образом Европы. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Институт статистики Турции (TurkStat).

Турецкий экспорт нетканой одежды и аксессуаров из нетканых материалов в указанный период вырос на 84 миллиона долларов по сравнению с 2018 годом.

Турция в первом полугодии в целом сократила импорт нетканой одежды и аксессуаров из нетканых материалов на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а экспорт указанной продукции вырос на 2,6 процента – до 3,304 миллиарда долларов. Турецкий экспорт нетканой одежды в первом полугодии 2018 года составил 3,22 миллиарда долларов.

В ТОР-3 импортеров нетканой одежды и аксессуаров из нетканых материалов из Турции вошли Испания (645,906 миллиона долларов), Германия (427,754 миллиона долларов) и Великобритания (293,237 миллиона долларов). Далее следуют Нидерланды (205,649 миллиона долларов) и Франция (137,391 миллиона долларов).

ТОР-15 стран-импортеров нетканой одежды и аксессуаров из Турции по данным TÜİK: