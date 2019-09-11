Украина и Турция обсудили производство крупнокалиберных боеприпасов

В ходе международной выставки вооружения и военной техники «DSEI 2019» представители Украины и Турции обсудили сотрудничество относительно производства крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Укроборонпрома».

Встреча между представителями «Укроборонпрома» и сотрудниками турецкой компании «NOTM ltd» прошла 10 сентября в Лондоне в рамках международной выставки вооружения и военной техники в сфере обороны и безопасности «DSEI 2019».

«Сотрудничество с турецкими партнерами имеет целью стимулировать развитие отечественного производства современных средств поражения по стандартам НАТО. Ключевую роль в таком сотрудничестве будут играть научные учреждения и конструкторские бюро предприятий «Укроборонпрома», — приводит слова директора дивизиона высокоточного вооружения и боеприпасов концерна Андрей Артюшенко пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция запустили производство совместного ударного беспилотника Akinci.

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное. Предприятия «Укроборонпрома» совместно с турецкими компаниями реализуют совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.