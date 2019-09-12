Google выплатит почти 1 млрд евро по делу о неуплате налогов во Франции

Американская компания Google согласилась выплатить 500 миллионов евро для досудебного урегулирования дела о неуплате налогов во Франции, следует из распространенного в четверг заявления французской финансовой прокуратуры.

«12 сентября 2019 года председатель верховного суда Парижа одобрил соглашение между финансовой прокуратурой республики и компаниями Google и Google Ireland Ltd, которое касается дела об уклонения от уплаты налогов, - говорится в документе. — Согласно этому соглашению Google и Google Ireland Ltd обязуются выплатить штраф в размере 500 млн евро».

По данным агентства Рейтер, которое ссылается на заявления компании, Google также выплатит 465 млн евро ранее не уплаченных налогов.

«Договоренности включают в себя уплату суммы в 500 млн евро, которая была озвучена сегодня во французском суде, а также дополнительно 465 млн евро налогов, которые мы согласились выплатить», — говорится в заявлении.

По данным французского ведомства, расследование в отношении компании было открыто в 2015 году в связи с жалобой Регионального управления общественных финансов столичного региона Иль-де-Франс, которая касалась отказа компании от подачи налоговой декларации в 2011-2014 гг.