В Стамбуле представят макет турецкого истребителя пятого поколения

Турецкая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) впервые представит на Фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле точную модель первого отечественного истребителя пятого поколения.

TEKNOFEST пройдет на территории стамбульского Международного аэропорта имени Ататюрка 17-22 сентября.

TUSAŞ представит в рамках фестиваля итоги множества национальных проектов в сфере авиационной и космической промышленности, за ходом реализации которых следят не только в Турции, но и во всем мире.

На TEKNOFEST, в частности, будет представлен макет - точная копия первого турецкого истребителя пятого поколения. Ранее макет демонстрировался в рамках 53-го авиационно-космического салона Paris Air Show-2019 в Ле-Бурже.

Компания TUSAŞ представит на TEKNOFEST и другие свои разработки, а именно: БПЛА ANKA, Aksungur, тяжелый ударный вертолет, вертолет Gökbey и учебный самолет HÜRJET.

В рамках фестиваля запланированы демонстрационные полеты первого турецкого учебного самолета HÜRKUŞ. Также впервые будет представлено игровое мобильное приложение Operasyon ATAK.

Как сообщил Агентству Анадолу генеральный директор TUSAŞ Темел Котил, компания продолжает разрабатывать первый турецкий истребитель пятого поколения.

По его словам, этот проект станет вкладом нового поколения граждан в развитие Турции.

Самолеты пятого поколения турецкого производства придут на смену американским истребителям четверного поколения F-16, которые планируется поэтапно снимать с вооружения ВВС Турции после 2030 года.

Новые турецкие самолеты будут оснащены радарами, электроникой и оптическими системами отечественной разработки.