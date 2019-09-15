Завершились поставки компонентов второй батареи ЗРК С-400 — Минобороны

Завершились поставки компонентов второй батареи ЗРК С-400 на авиабазу Мюртед близ Анкары, сообщило Минобороны Турции в воскресенье.

«Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400», — указывается в документе.

В Минобороны также отметили, что поставки С-400 в Турцию «начались 27 августа 2019 года».

Компоненты первой батареи ЗРК были поставлены из России в период с 12 по 25 июля.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у России.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.