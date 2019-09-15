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Российские самолеты совершили тренировочные полеты над Стамбулом

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано 15.09.2019 16:58
Фото: АА

Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, прибывшие в Турцию для участия во втором технологическом фестивале Teknofest, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом.

Полет самолета пятого поколения продолжался около 15 минут. Пилот Су-35 продемонстрировал различные фигуры высшего пилотажа.

Взлетевший следом самолет-амфибия Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.

Этот самолет ранее был протестирован министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли в ходе посещения Таганрога.

Крупнейший в Турции фестиваль авиации и космических технологий (Teknofest) пройдет c 17 по 22 сентября.

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