Российские самолеты совершили тренировочные полеты над Стамбулом

Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, прибывшие в Турцию для участия во втором технологическом фестивале Teknofest, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом.

Полет самолета пятого поколения продолжался около 15 минут. Пилот Су-35 продемонстрировал различные фигуры высшего пилотажа.

Взлетевший следом самолет-амфибия Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.





Этот самолет ранее был протестирован министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли в ходе посещения Таганрога.

Крупнейший в Турции фестиваль авиации и космических технологий (Teknofest) пройдет c 17 по 22 сентября.