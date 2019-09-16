Зарубежный дебют российского лайнера МС-21 состоится в Турции

Зарубежная премьера российского авиалайнера МС-21 пройдет на технологическом фестивале Teknofest в Стамбуле. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«На выставку прибудут новейший российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, ближнемагистральный лайнер Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35. Самолеты примут участие в летной программе, часть из них будет представлена и на статической стоянке», — говорится в сообщении ОАК.

ОАК также отметила, «для проходящего сертификационные испытания МС-21 выставка в Турции станет зарубежной премьерой».

МС-21 —самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии — МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест).

В конце мая 2017 года лайнер совершил первый полет. Серийное производство МС-21 должно начаться в 2021 году.

Сейчас три самолета проходят летные испытания, еще четыре — стендовые. Одним из основным эксплуатантов лайнера станет авиакомпания «Аэрофлот» — перевозчик уже подписал твердый контракт на поставку 50 таких самолетов, в проработке контракт еще на 35.

Крупнейший в Турции фестиваль авиации и космических технологий Teknofest пройдет c 17 по 22 сентября.