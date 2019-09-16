«Росатом» до конца года планирует начать строительство II блока АЭС «Аккую» в Турции

Российская госкорпорация «Росатом» планирует начать до конца 2019 года заливку «первого бетона» второго блока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, что означает фактический старт строительства блока. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

«Мы надеемся, что выйдем на заливку «первого бетона» второго блока до конца этого года», — сказал он.

В конце августа «Аккую Нуклеар» (входит в Росатом), которая реализует проект строительства АЭС «Аккую» в Турции, получила основную лицензию, позволяющую начать строительство второго блока АЭС.

Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС «Аккую» состоялась весной нынешнего года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов США. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год.