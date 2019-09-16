Хуситы предупредили о новых атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Нефтяные объекты Саудовской Аравии могут стать целью новых ударов в любой момент. Об этом заявил в понедельник официальный представитель йеменских мятежников-хуситов.

Хуситы также посоветовали иностранным специалистам следует избегать посещения подвергшихся атакам саудовских нефтяных объектов.

«Хочу предупредить компании и иностранцев о том, что им не следует присутствовать на предприятиях, которые пострадали от ударов, поскольку они все еще находятся под нашим прицелом и могут стать объектами нападения в любой момент, — заявил бригадный генерал хуситов Яхья Сариа. — Саудовскому режиму мы хотим сказать: наша длинная рука сможет дотянуться до каждого места, куда мы захотим, и в любое время, которое мы определим, поэтому ему следует прекратить агрессию и блокаду Йемена».

Сариа также сообщил, что в диверсиях против нефтеперерабатывающих заводов в королевстве были использованы летательные аппараты с новыми типами двигателей, в том числе реактивными.

В ночь на 14 сентября хуситы атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны 10 беспилотниками. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

После нападений добыча нефти в королевстве сократилась на 50%. Как сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в саудовском правительстве, власти страны рассчитывают, что Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к ударам Иран. По его словам, нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена. В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными. Президент США Дональд Трамп 15 сентября на фоне этих событий дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти.