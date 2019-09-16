Цены на нефть взлетели из-за атаки в Саудовской Аравии

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 13,86%, до 69,91 доллара за баррель.

При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала пикового значения в 71,95 доллара за баррель. Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в 71 доллар 22 мая 2019 года.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 11,23% — до 61,79 доллара за баррель, свидетельствовали данные торгов.

После скачка цена на нефть марки Brent вернулась к уровню в 67 долларов за баррель. По данным на 01:50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent составляет 67,67 доллара за баррель.

Цены на нефть растут на фоне сообщений об ударах беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

По данным газеты Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника. По информации издания, атаки на предприятия Saudi Aramco сократили нефтедобычу на 5,7 миллиона баррелей в сутки.