В Стамбуле начался фестиваль авиации и технологий Teknofest

На территории международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле открылся второй Фестиваль авиации и космических технологий Турции — TEKNOFEST.

Организаторы фестиваля — фонд T3 и министерство промышленности и технологий.

С раннего утра участники начали прибывать на место проведения фестиваля и занимать свои места, а жители и гости Стамбула образовали длинные очереди у входа на площадку.

Вниманию участников и гостей TEKNOFEST представлены военно-транспортные самолеты A400M и C160 ВВС Турции, ударные вертолеты CH-47 и Sikorsky, военный самолет F4 2020, учебные самолеты KT1 и T38, патрульный самолет CN-235 MSA, вертолеты жандармерии и полиции.

В рамках фестиваля, который продлится до 22 сентября, будут организованы различные выставки, концертные программы, соревнования и показательные выступления.

Гости фестиваля будут проинформированы о деятельности ведущих технологических компаний. Участники фестиваля получат возможность совершить прыжок с парашютом.

В рамках TEKNOFEST пройдут 19 соревнований, в которых примут участие более 17 тысяч команд из 122 стран. О своем желании принять участие в соревнованиях заявили 50 тысяч жителей 81 провинции Турции.

В финале соревнований смогут поучаствовать около двух тысяч команд.

В нынешнем году призовой фонд соревнований составляет три миллиона турецких лир (524 тысячи долларов США).

Гости фестиваля смогут наблюдать за авиашоу с участием пилотажных групп Solo Türk и «Турецкие звезды». Свое мастерство в небе над Стамбулом продемонстрируют также российские пилоты истребителей Су-30 и Су-35.

На площадке фестиваля также демонстрируется украинский самолет Ан-178.