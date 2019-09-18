В Турции опубликована стратегия промышленного развития до 2023 года

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк обнародовал Стратегию промышленного и технологического развития страны на период до 2023 года.

По словам министра, правительство Турции для достижения целей определило 5 основных направлений политики и 23 направления стратегии развития промышленности.

В Турции будут определены шесть основных принципов развития сферы высоких технологий и инноваций, подготовлены дорожные карты по секторам экономики и на предмет технологической достаточности, сообщил Варанк.

Министр отметил, что доля обрабатывающей промышленности в ВВП Турции в последние 10 лет в среднем составила 16,5 процентов. «К 2023 году планируем довести этот показатель до 21 процента», — сказал министр.

По его словам, Турция к 2023 году планирует довести инвестиции в сферу технологий до 5 миллиардов турецких лир, а инвестиции в научные исследования и разработки — до 1,8 процента ВВП.

В этой сфере будет работать 300 тысяч человек, в том числе 200 тысяч ученых, пояснил Варанк.

Он отметил также, что в ближайшие года Турция намерена повысить эффективность трудовых ресурсов в промышленности до 35 тысяч долларов на человека и довести экспорт продукции обрабатывающей промышленности до 210 миллиардов долларов.

Министр отметил, что Анкара будет стимулировать производство стратегически важного сырья и комплектующих в химической, фармацевтической, транспортной, машиностроительной, компьютерной, электронной, оптической и электротехнической отраслях.

«Турция намерена вывести на мировой рынок, по меньшей мере, 23 бренда в сфере разрушительных технологий», — добавил Варанк.