Компания Aselsan представила в Стамбуле нано-БПЛА

Турецкая оборонная компания Aselsan представила нано-БПЛА на Фестивале авиации и космических технологий (Teknofest) в Стамбуле.

Благодаря небольшой массе (менее одного килограмма) и размерам нано-БПЛА менее заметны в визуальном и акустическом плане, легко транспортируются и могут быть интегрированы в наземный и морской транспорт, сказал Агентству Анадолу руководитель проекта по разработке нано-БПЛА Юсуф Зия Котил.

По его словам, нано-БПЛА могут вести наблюдение и получать информацию на открытом пространстве и в закрытых помещениях.

«Минимальная продолжительность полета нано-БПЛА составляет 25 минут. Аппарат может передавать изображения в режиме реального времени на расстояние более полутора километров. Отмечу, что рабочие характеристики нашего нано-БПЛА лучше, чем у аналогов на рынке», — сказал Котил.

Руководитель проекта отметил, что в настоящее время инженеры компании работают над созданием нано-БПЛА, способных работать по принципу стаи.

«Планируем в будущем году передать эти беспилотники ВС Турции», — сказал Котил.

По его словам, работы по созданию нано-БПЛА компания вела на протяжении года.

Компания Aselsan является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с госзаказами Aselsan активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке.

В то же время разработки Aselsan внедряются и в гражданском секторе. Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.