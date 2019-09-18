Обсуждение закупки Patriot не является альтернативой С-400 — советник Эрдогана

Турция готова рассмотреть отвечающие ожиданиям Анкары предложения США по поставкам комплексов Patriot, сказала главный советник администрации президента Турции Гюльнур Айбет.

Айбет выступила на обсуждениях на тему «Перспективы Турции в вопросах региональной обороны, энергетики и экономики» в Вашингтоне.

По словам Айбет, американская сторона не должна воспринимать готовность Анкары к обсуждению темы Patriot в качестве альтернативы поставке российских ЗРК С-400.

«Это неприемлемо с точки зрения Турции», — сказала главный советник администрации турецкого лидера.

Она напомнила, что еще до обсуждения оборонного контракта с Россией, Турция обратилась к партнерам по Западу, в том числе к США, с просьбой поддержать усилия по обеспечению противовоздушной обороны.

«Турция выбрала С-400 потому, что предложение Москвы отвечало ее интересам. К тому же российские ЗРК не угрожают странам НАТО. Мы будем рассматривать и другие альтернативные предложения, наряду С-400. Patriot — один из вариантов. Однако мы ни при каких условиях не откажемся от С-400», — добавила она.

На обсуждениях, организованных по инициативе Фонда турецкого наследия (THO) и Американского совета по международным отношениям (WACA), также приняли участие замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар и член комитета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Мехмет Акиф Киречджи.