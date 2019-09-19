Украина готова обсуждать с Россией сроки продления транзита газа после 2019

Украина готова обсуждать с Россией различные сроки продления после 2019 года контракта на транзит газа по своей территории в Европу — как краткосрочного, так и долгосрочного. Но это все еще остается предметом консультаций, которые начнутся через 1,5 часа, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Будут переговоры позже с российской стороной. Все обсудим и проговорим и потом по результатам все скажем», — сказал он, отвечая на вопрос готова ли Украина обсуждать пролонгацию соглашения на один год.

К настоящему времени завершились двусторонние консультации между ЕК и Украиной. Трехсторонние консультации ЕК-Россия-Украина должны начаться после завершения двусторонних консультаций между ЕК и Россией, которые идут в настоящее время.

О трехсторонке

Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Шефчович, отвечая ранее на вопрос ТАСС, говорил, что ЕК на консультациях 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию. Зампредседателя Еврокомиссии подчеркивал, что еще одной темой встречи станет выполнение обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм.

По информации источников ТАСС, Еврокомиссия предложит Киеву и Москве заключить новый договор на десять лет с условием обязательной прокачки по территории Украины не менее 60 млрд кубометров газа в год.

У России иной взгляд на будущее сделки: Новак говорил, что Москва готова продлить действующий контракт на год, но не исключал и других вариантов. При этом Украина, напротив, надеется на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет бюджетные поступления в размере порядка 3 млрд долларов в год.