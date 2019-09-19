Экономика Турции продемонстрировала устойчивость — Fitch

Глава отделения Fitch Ratings по суверенным рейтингам Европы, Ближнего Востока и Африки Эд Паркер дал высокую оценку темпам восстановления турецкой экономики.

«Турция эффективно противостояла финансовому кризису, с которым столкнулась летом прошлого года. Экономика страны продемонстрировала впечатляющую стойкость и гибкость», — сказал Паркер на Глобальной конференции Fitch Ratings в Лондоне.

Он привлек внимание к значительному улучшению экономической ситуации в Турции.

«Ряд основополагающих факторов экономического потенциала в Турции все являются очень сильными. Я имею ввиду показатели государственных затрат и низкий уровень госдолга. Ситуация с частными банками удовлетворительная. Частный сектор демонстрирует гибкость и динамичность», — сказал Паркер.

Представитель Fitch Ratings также привлек внимание к показателям дефицита текущего счета и уровню инфляции в Турции.

«Дефицит счета текущих операций в объеме 60 миллиардов долларов устранен. В настоящее время фиксируется профицит счета текущих операций. У Турции также не было трудностей с привлечением потока капитала, необходимого для устранения этого дефицита. В прошлом году в это время были сомнения по поводу того, что удастся это сделать. Инфляция в настоящее время падает, а экономические показатели улучшаются», — сказал он.