Анкара может рассмотреть покупку ЗРК Patriot в случае выгодного предложения — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары рассмотреть вопрос приобретения американских зенитных ракетных комплексов Patriot, если США смогут предложить выгодные условия. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Вопрос покупки комплексов Patriot все еще актуален. Если договор будет соответствовать нашим условиям, то мы можем рассмотреть возможность их приобретения. Эта тема стоит в нашей повестке в ходе визита в США», — сказал он.

В начале сентября Эрдоган сообщал о своих намерениях обсудить с американским президентом Дональдом Трампом тему приобретения зенитных ракетных комплексов Patriot на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Турция пыталась договориться о поставках американских ЗРК еще в период администрации экс-президента США Барака Обамы, однако получила отказ. Впоследствии Анкара заключила контракт с Москвой на поставку зенитных ракетных систем С-400.

Эрдоган также заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии.

«Мы завершили подготовку [к возможной операции] вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США [в Сирии], но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям. Я говорил [президенту США Дональду] Трампу, что [Вашингтон] направлял тысячи грузовиков с оружием. Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даете его бесплатно террористическим группировкам», — отметил президент.