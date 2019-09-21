Турция намерена стать производителем новых технологий — Эрдоган

В процессе технологических реформ Турция стремится быть производителем, а не импортером новых технологий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на площадке Фестиваля авиации и космических технологий – TEKNOFEST в Стамбуле.

По его словам, Турция нацелена на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение конкурентоспособности на глобальном уровне, укрепление экономической и технологической независимости, прорыв в производстве критически важных технологий.

Турция в рамках целей на 2023 год сделает все возможное для роста экономики за счет инноваций и производства новых технологий, что позволит создать дополнительную занятость для молодежи, отметил президент.

По его словам, за пять дней в фестивале TEKNOFEST приняло участие свыше 500 тысяч человек.

«Все начинается с мечты. А когда мечта и вера соединяются, получается результат», - сказал Эрдоган.

Долгие годы турецкому народу мешали воплотить в жизнь его мечту, пытались помешать экономическому прорыву в Турции, делали все для того, чтобы страна отставала в своем развитии, отметил президент.

«Экономика Турции развивается, несмотря на давление извне. Турция продолжает оставаться авторитетной страной как в регионе, так и в мире», — сказал Эрдоган.