Пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» за лето превысил 18 миллионов

Пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» в июне-августе 2019 года составил 18,917 миллиона. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI).

Показатели новой и самой крупной воздушной гавани турецкого мегаполиса за три летних месяца 2019 года превысили показатели Международного аэропорта Ататюрк за аналогичный период прошлого года на 94 417 пассажиров.

В июне, июле и августе прошлого года аэропорт Ататюрка обслужил 18,822 миллиона пассажиров, а в аэропорту Сабихи Гекчен побывало 9,468 миллиона пассажиров.

В то же время пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» текущим летом составил 18,917 миллиона.

В целом аэропорты Стамбула текущим летом обслужили 28,728 миллиона пассажиров, что на 437.590 больше показателя прошлого года.

Отметим, что «Стамбульский аэропорт» был открыт для полетов шестого апреля текущего года. В этот же день прекратились полеты из Международного аэропорта Ататюрк.