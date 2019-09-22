Турецкая компания ввела к эксплуатацию ветряную электростанцию в Украине

Турецкая компания Güriş Holding AŞ ввела к эксплуатацию ветряную электростанцию «Овид Винд» в Украине.

Развитие альтернативной энергетики — крайне важная задача для Одесской области, лишенной крупных генерирующих мощностей.

Для снижения энергозависимости региона было принято решение о строительства ветряных электростанций, одну из которых в Овидиопольском районе, между самим Овидиополем и курортной Грибовкой построила турецкая компания Güriş Holding AŞ.

Проект стоимостью в 55 миллионов евро стал первым крупным проектом в сфере альтернативной энергетики, осуществленным турецкими компаниями за рубежом.

Электростанция мощностью 32,4 мегаватта введена в эксплуатацию на торжественной церемонии с участием официальных лиц и представителей общественности.

Проект осуществлен под гарантии украинского государства о закупке в ближайшие 10 лет электроэнергии по тарифу в 10 центов за киловатт-час.

По истечению гарантированного срока выработанная электроэнергия будет реализовываться по рыночным ценам.

На «Овид Винд» стоят девять ветрогенераторов мощностью по 3,6 мегаватта каждый.

Новая электростанция будет вырабатывать 118 млн киловатт электроэнергии в год, что в среднем обеспечит потребности 32 тысяч квартир.

На сегодняшний день суммарная мощность ветряных электростанций в Украине составляет 770 мегаватт. До конца года этот показатель планируется довести до 1000 мегаватт.

При этом турецкая компания планирует довести суммарные энергомощности в Украине до показателя в 220 мегаватт.

Заместитель гендиректора Güriş Holding AŞ Джем Озкок сообщил «Анадолу», что

компания разрабатывает новые проекты в сфере альтернативной энергетики в Украине.

«Мы планируем построить на Карпатах ветряную электростанцию мощностью в 120 мегаватт. В данном вопросе очень важны государственные гарантии. Разрешение для строительства первой очереди в 40 мегаватт получено 20 сентября. До конца года ожидаем получить разрешение на оставшуюся часть проекта. Это позволит довести объем инвестиций в Украине до 180 миллионов евро», — сообщил он.