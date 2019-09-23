Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации после 178 лет работы

Одна из старейших туристических компаний в мире, основанная в 1841 году британская Thomas Cook, объявила о начале процедуры ликвидации. Об этом в понедельник сообщается на сайте туроператора.

«Несмотря на многочисленные попытки, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами. Совет директоров компании пришел к выводу, что единственным вариантом является принудительная ликвидация», — говорится в заявлении туроператора.

Thomas Cook подал соответствующее обращение в Верховный суд Великобритании, который должен назначить арбитражного управляющего. Руководство туроператора предполагает, что процедуру ликвидации будут проводить представители компании AlixPartners, следует из заявления.

«Я вместе с остальными членами совета директоров глубоко сожалею о том, что мы не смогли добиться успеха [в переговорах]. Я бы хотел извиниться перед миллионами наших клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас многие годы», — приводятся в заявлении слова исполнительного директора компании Питера Фанхаузера.

Под угрозой выселения из отелей оказались около 600 тысяч клиентов туроператора, из которых 160 тысяч — британцы. Для возвращения последних на родину британские авиационные власти объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время. По информации газеты Financial Times, это может обойтись казне в 600 миллионов фунтов (750 миллионов долларов). В результате краха компании работу потеряют около 20 тысяч человек по всему миру, в том числе порядка 9 тысяч — в Великобритании. Туроператор обладает по всей стране крупной сетью контор по продаже путевок, насчитывающей 563 офиса

В России Thomas Cook с 2011 года является владельцем туроператора «Интурист».