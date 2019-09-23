Стамбул занял первое место в Турции по доходам населения

В прошлом году самые высокие доходы на душу населения в Турции были зафиксированы у жителей Стамбула, сообщает Институт статистики Турции (TurkStat).

По данным TurkStat, этот показатель в Стамбуле в прошлом году составил 34.912 турецких лир (6.100 долларов США). Далее по доходам на душу населения в Турции лидируют провинции Текирдаг, Эдирне и Кыркларели (по 29.952 лиры) и Анкара (29.847 лир).

Самый низкий уровень доходов на душу населения зафиксирован в юго-восточных провинциях Битлис, Ван, Муш и Хаккари (10.965 лир).

Средний располагаемый личный доход в Турции в 2018 году составил 24.199 турецких лир.

Самый высокий коэффициент Джини, отражающий расслоение общества по уровню доходов, был зафиксирован в Стамбуле — 0,444, а самый низкий — в восточных провинциях Бингёль, Малатья, Тунджели и Элязыг (0,305).

Стамбул с населением более 15 миллионов человек является финансовым, культурным и экономическим центром Турции.