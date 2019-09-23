Турция окажет помощь фирмам и туристам, пострадавшим от закрытия Thomas Cook

Турецкое правительство окажет финансовую поддержку местным фирмам, пострадавшим от ликвидации британского туроператора Thomas Cook. Об этом в понедельник сообщило министерство культуры и туризма.

Согласно заявлению, опубликованному в Twitter, министерства туризма и финансов совместно работают над созданием «пакета кредитной поддержки» для любого бизнеса, который может пострадать от закрытия Thomas Cook.

Министерство туризма также предупредило местные компании о неправомерности взыскания дополнительных плат с гостей, которые приехали в Турцию, воспользовавшись услугами Thomas Cook. За требование каких-либо экстра выплат от клиентов этого туроператора фирмы предстанут перед судом.

Министр туризма Нури Эрсой отметил, что правительство может предоставить кредит в размере 50 миллионов евро.

По его словам, ликвидация Thomas Cook может затронуть до 40 тысяч отдыхающих, которые находятся в Турции.

В то же время глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) заявил, что закрытие британского туроператора может привести к тому, что ежегодно Турцию станут посещать на 600-700 тысяч туристов меньше.

Ранее стало известно, что одна из старейших туристических компаний в мире, основанная в 1841 году британская Thomas Cook, объявила о начале процедуры ликвидации. Концерн подал соответствующее обращение в Верховный суд Великобритании, который должен назначить арбитражного управляющего.