Инвестиции Турции в Кыргызстан составили более $600 миллиардов — Жээнбеков

Турецкие инвестиции в Кыргызстан за годы независимости республики превысили 600 миллионов долларов США. Об этом заявил во вторник в Бишкеке во время кыргызско-турецкого бизнес-форума глава кыргызского государства Сооронбай Жээнбеков.

Как он считает, одним из перспективных направлений взаимного сотрудничества является инвестиционная сфера.

«На сегодня у нас с Турцией сложились особо доверительные взаимоотношения, в результате кыргызско-турецкие торгово-экономические связи развиваются в хорошем темпе. В 2018 году из Турции в целом было привлечено более 93 миллиона долларов, объем прямых инвестиций из Турции в Кыргызстан, привлеченных за годы независимости, составил более 600 миллионов долларов», — напомнил Жээнбеков.

Президент также заявил, что Кыргызстан и Турция планируют в ближайшее время увеличить ежегодный взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов.

«Мы с [президентом Турции] господином Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждали возможности в ближайшие годы увеличить товарооборот между нашими странами от 400 миллионов долларов до 1 миллиарда. Необходимо усилить меры в данном направлении», — сказал президент Киргизии. По его мнению, настоящее время экономический потенциал двух государств «используется не в полной мере».

По его словам, в настоящее время в Кыргызстане созданы хорошие условия для иностранных инвесторов. В частности, значительно упрощена процедура регистрации предприятий, новые компании освобождения от налогов на 3 года, принято решение о сокращении необоснованных проверок бизнеса, снижении налоговых ставок и так далее. Поэтому в Кыргызстане двери для турецких инвесторов «всегда открыты».

Как подчеркнул Жээнбеков, еще одним преимуществом Киргизии является ее участие в Евразийском экономическом союзе, что дает инвесторам возможность выхода на рынки данной организации. А также наличие статуса ВСП+, который позволяет республике на льготных условиях экспортировать в страны Евросоюза около 6 тысяч наименований продукции.

«Мы улучшаем транспортную инфраструктуру. Расширим автомобильные и железнодорожные связи, будем развивать рынок авиаперевозок, создадим торгово-логистические хабы. У нас есть проекты по строительству малых и крупных ГЭС, которые могут заинтересовать инвесторов, немало возможностей для совместной реализации проектов в сфере туризма», — заверил участников форума президент Кыргызстана.