США сделают Турции новые предложения по Patriot и F-35 — источники

Соединенные Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и американских истребителей пятого поколения F-35.

По данным источников, Вашингтон и Анкара готовятся подписать соглашение о свободной торговле, чтобы достичь уровня товарооборота в 100 миллиардов долларов. В рамках этого соглашения Турции будет сделано новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и F-35, для республики также будут снижены пошлины на алюминий и сталь.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.