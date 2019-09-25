Бывший глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым

Труп бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе обнаружен в среду утром в саду его собственного дома. Об этом сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.

По словам Пыдера, полиция начала поиски в саду в среду, после того как днем ранее прекратила искать экс-банкира в лесу вблизи его дома.

«На трупе нет признаков насильственной смерти, ничто также не указывает на несчастный случай, — заявил Пыдер агентству BNS. — С целью оградить близких Айвара Рехе от негативных эмоций Департамент полиции и погранохраны воздержится от упоминания подробностей, связанных с обнаружением тела Айвара Рехе. Полиция также не возбудит расследование происшествия».

Поиски Айвара Рехе

В понедельник полиция сообщила, что начала поиски пропавшего экс-главы филиала банка Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, вовлеченного в скандал с отмыванием денег. Как сообщало агентство Bloomberg, Рехе пропал без вести в понедельник.

Пресс-секретарь эстонской полиции Кристьян Лукк заявил в комментарии агентству, что Рехе покинул свой дом в Таллине в 10:00 и не вернулся. По ходу расследования фактов мошенничества в датском банке следственные органы допрашивали бывшего исполнительного директора филиала, однако неизвестно, какой статус Рехе имел в деле.

1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в 7 миллиардов евро. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тысяч клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.

По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного российским судом к 9 годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.