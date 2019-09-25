Китай построит в Узбекистане парк ветроэлектростанций

Китайская компания Liaoning Leader построит в Бухарской области Узбекистана парк ветряных электростанций. Стоимость строительства оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Как сообщает администрация Бухарской области, под парк ветровых электростанций суммарной установленной мощностью до 1,5 тысячи МВт в Гиждуванском районе области выделена территория площадью шесть тысяч га.

Проект будет реализован в три этапа. На первом этапе планируется построить первую ветряную электростанцию установленной мощностью 200 МВт и стоимостью 240 миллионов долларов.

В конце мая 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу развития ВИЭ в стране на 2017-2025 годы. В Узбекистане насчитывается около 50 тепловых и гидроэлектростанций, которые вырабатывают в среднем 52 миллиарда кВт/ч электроэнергии в год.