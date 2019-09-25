SOCAR Turkey открыла новый объект в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji ввела в эксплуатацию дополнительный резервуарный парк на терминале «SOCAR Depolama» в районе Алиага в Измире.

В заявлении компании сообщается, что состоялась церемония закладки фундамента новых резервуаров НПЗ «STAR» для хранения сырой нефти и промежуточных нефтепродуктов.

Проект расширения терминала предусматривал установку дополнительных 12 резервуаров общей емкостью 335 тысяч кубометров, а с расширением терминала SOCAR Depolama эта цифра увеличится до 535 тысяч, после чего этот объект войдет в пятерку крупнейших терминалов Турции, отмечено в заявлении.

«Новые инвестиции позволят увеличить вместимость резервуаров, которые будут использованы SOCAR Турция и клиентами, до 2,5 миллионов кубометров. За счет двух резервуаров сырой нефти мощностью 134 500 кубометров и двух резервуаров для 36 500 кубометров промежуточных нефтепродуктов проект предусматривает увеличение мощности хранения завода дополнительно на 342 тыс. кубометров. Работы в рамках этого проекта завершатся в 2021 году», — отмечено в заявлении.

Президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев сообщил, что до сих пор на НПЗ «STAR» переработано 4 миллиона тонн сырой нефти, до конца 2019 года этот показатель достигнет 8 миллионов тонн.

«Расширение мощностей STAR по хранению нефти и нефтепродуктов внесет большой вклад в решение вопросов, связанных с производительностью завода. При поддержке и воле двух президентов многовековая дружба Азербайджана и Турции усиливается. Мы намерены и дальше развивать наши экономические отношения, чтобы еще больше укрепить единство двух стран», — сказал Абдуллаев.