Власти Бодрума рассчитывают на увеличение турпотока из Россия

Власти турецкого курортного города Бодрум рассчитывают на увеличение туристического потока из России. Об этом сообщил в беседе с корр. ТАСС мэр города Ахмет Арас на полях фестиваля «Российско-турецкие дни в Бодруме», который проходит при поддержке посольства РФ в Турции с 26 по 28 сентября в рамках перекрестного Года культуры и туризма двух стран.

«Самым предпочитаемым направлением у российских туристов в нашей стране является Анталья. Затем следуют Стамбул и Мугла. В летний сезон 2019 года сюда прилетели 484 самолета из России и 302 — из Украины. Мы очень рады, что эти цифры начали быстро расти. Мы рассчитываем, что эти показатели удвоятся в следующем году», — подчеркнул градоначальник.

Арас также указал на богатое культурно-историческое наследие, которое объединяет соседские страны.

«Наши страны дополняют друг друга при помощи культуры и наших народов. В последние 15 лет доверительные отношения между Россией и Турцией развивались на основе взаимного уважения. Это отразилось на сферах туризма и торговли», — добавил политик.