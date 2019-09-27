Завершено строительство второй фазы TANAP — министр

Вторая фаза Трансанатолийского газопровода (TANAP) готова к вводу в эксплуатацию, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, завершены работы в рамках второй фазы проекта (Эскишехир - граница с Грецией).

«Продолжаются тестовые работы и контроль трубопровода. Эта часть газопровода предназначена для транспортировки азербайджанского газа в Европу с выходом из Эдирне на Грецию, Албанию и Италию», — сказал Донмез.

Министр также акцентировал внимание на реализации проекта строительства газопровода «Турецкий поток».

«Морской участок газопровода из России уложен, продолжается строительство наземной инфраструктуры. Одна из веток будет соединена с газораспределительной системой Турции, вторая же предназначена для европейских потребителей с выходом на Болгарию», — сказал Донмез.

По словам главы ведомства, оба газопровода внесут важный вклад в обеспечение энергобезопасности Турции и региона в целом.