65% грузоперевозок через Турцию пришлось на аэропорты Стамбула

На аэропорты Стамбула в январе-августе 2019 года пришлось 65 процентов от суммарных грузоперевозок через все аэропорты Турции. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI).

В указанный период грузоперевозки через стамбульский Международный аэропорт Ататюрка составили 863.219 тонн, в том числе на внутренних рейсах — 39.974 тонны, на международных — 823.245 тонн.

В январе-августе грузоперевозки через стамбульский Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен составили 242.374 тонны, в том числе на внутренних рейсах — 99.684 тонны, на международных — 142.690 тонн.

Грузоперевозки через аэропорт «Стамбул» за восемь месяцев составили 302.656 тонн: на внутренних рейсах — 48.675 тонн, на международных — 253.981 тонну.

Таким образом, суммарные грузоперевозки через три стамбульских аэропорта в январе-августе составили 1,408 миллиона тонн: на внутренних рейсах — 188.333 тонны, на международных — 219.916 тонн.

В указанный период из аэропортов Стамбула был выполнен 451.401 коммерческий рейс.

Число коммерческих рейсов из аэропорта Ататюрка составило 117.348, в том числе на внутренних линиях — 29.122, на международных — 88.226.

Из Международного аэропорта имени Сабихи Гёкчен было выполнено 152.798 коммерческих рейсов, из них 88.618 — на внутренних линиях, 64.090 — на международных.

Число коммерческих рейсов из «Стамбульского аэропорта» за восемь месяцев составило 181.345, в том числе на внутренних линиях — 45.924, на международных — 135.241.