Лазерное оружие ARMOL успешно прошло тесты для ВС Турции

Лазерное оружие ARMOL успешно прошло испытания для поступления на вооружение ВС Турции (TSK). Об этом в воскресенье сообщил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

«Национальное лазерное оружие ARMOL, разработанное TÜBİTAK BİLGEM, успешно прошло испытания, получив право на вхождение в инвентарь Вооруженных сил Турции», — написал Варанк в Twitter, прикрепив видео с тестов.

TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı. 🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/5avGCqUMZZ — Mustafa Varank (@varank) September 29, 2019

ARMOL способен повреждать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и самодельные взрывные устройства (СВУ) на расстоянии до 1 километра.

Система, которая устанавливается на транспортное средство, также включает тепловизор, камеру дневного света, лазерный дальномер и лазерный осветитель.