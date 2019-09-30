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Лазерное оружие ARMOL успешно прошло тесты для ВС Турции

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 30.09.2019 10:20
Обновлено 30.09.2019 10:23
Лазерное оружие ARMOL успешно прошло тесты для ВС Турции

Лазерное оружие ARMOL успешно прошло испытания для поступления на вооружение ВС Турции (TSK). Об этом в воскресенье сообщил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

«Национальное лазерное оружие ARMOL, разработанное TÜBİTAK BİLGEM, успешно прошло испытания, получив право на вхождение в инвентарь Вооруженных сил Турции», — написал Варанк в Twitter, прикрепив видео с тестов.

ARMOL способен повреждать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и самодельные взрывные устройства (СВУ) на расстоянии до 1 километра.

Система, которая устанавливается на транспортное средство, также включает тепловизор, камеру дневного света, лазерный дальномер и лазерный осветитель.

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