Турцию посетил 31 миллион туристов с начала года

Более 31 миллиона туристов посетили Турцию в первые восемь месяцев нынешнего года, сообщает министерство культуры и туризма.

Число туристов в Турции в январе-августе выросло на 14,72% по сравнению с 2018 годом.

В августе страну посетили 6,3 миллиона туристов, что на 17,17% больше, чем в прошлом году.

В январе-августе лидером по числу въездных туристов стала Россия. Более 4,83 миллиона россиян отдохнули в Турции в данный период — рост 15,4% по сравнению с 2018 годом. Доля РФ от общего числа туристов составила 15,58%.

Далее следуют Германия (3,4 миллиона), Великобритания (1,85 миллиона), Болгария (1,7 миллиона) и Иран (1,38 миллиона).

По числу туристов в августе также лидером стала Россия с показателем 1,08 миллиона, что на 18,5% больше прошлогоднего показателя.

В августе самыми популярными туристическими направлениями в Турции стали Анталья, Стамбул и Мугла, а в январе-августе — Анталья, Стамбул и Эдирне.

По данным Всемирной туристической организации, среди наиболее популярных туристических направлений Турция занимает шестое место и 14-е — по доходам от туризма.