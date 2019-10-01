Турецкие компании смогут выйти на долговой рынок России

Турецкие компании смогут выпускать долговые ценные бумаги на рынке РФ. В свою очередь российские эмитенты будут допущены на турецкий долговой рынок, следует из проекта межправсоглашения между Россией и Турцией о расчетах и платежах.

«Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах стороны намерены использовать возможности финансовых рынков двух стран посредством выпуска долговых ценных бумаг российскими эмитентами на турецком рынке и турецкими эмитентами на российском рынке», — говорится в документе.

Проект соглашения одобрен, и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину его подписать от имени правительства Российской Федерации.

Помимо этого, соглашение предполагает использование преимущественно национальных валют РФ и Турции при осуществлении расчетов и платежей за товары и услуги между компаниями, а также обеспечение бесперебойности трансграничных расчетов с соблюдением банками «антиотмывочных» процедур. При этом выбор валюты платежа и способа расчетов согласовывается компаниями самостоятельно. Более того, страны собираются предпринять все необходимые меры, чтобы способствовать использованию национальных валют при расчетах в компаниях, где основным акционеров является государство.

Также РФ и Турция намерены организовать сопряжение национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран.