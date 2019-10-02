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Volkswagen основал дочернее предприятие в Турции

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 02.10.2019 16:46
Фото: AFP

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen основал дочернее предприятие в Турции.

Уставной капитал новой компании составил 943,5 миллиона турецких лир (165 миллионов долларов США).

В целях проектирования, производства и сборки легковых и грузовых автомобилей, всех видов автотранспортных средств, деталей и компонентов к ним, а также продажи, импорта и экспорта произведенной продукции в Турции создано СП (АО) Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.

Volkswagen также планирует открыть фабрику в западной провинции Маниса.

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