Турция оштрафовала Facebook на 280.000$

Управление Турции по защите персональных данных (KVKK) обязало компанию Facebook выплатить штраф в размере 1,6 миллиона турецких лир (около 280 тысяч долларов США) за нарушение конфиденциальности данных пользователей.

Как сообщили в KVKK, 14 октября 2018 года представитель Facebook известил в электронной форме управление о позиции компании по вопросу нарушения работы режима Look at («Посмотреть как» — функция Facebook), отметив, что в течение недели направит в KVKK письменное извещение по данному вопросу.

Несмотря на это, KVKK не получило в указанный срок никакого извещения от Facebook и приняло решение о начале расследования.

Было установлено, что изъяны в защите персональных данных пользователей были связаны с конфликтом трех режимов системы Facebook: «Посмотреть как», «Поздравить с днем рождения» и «Загрузка видео».

KVKK установило, что проблема затронула личные данные, в частности: имя, пол, день рождения, статус отношений, образование, информация о религиозной принадлежности, страна, местоположение, недавние поиски в Facebook, а также до 500 основных учетных записей, отслеживаемых пользователями.

В результате нарушения конфиденциальности данных пострадало до 280.959 пользователей Facebook на турецком языке.