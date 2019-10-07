Экспорт оборонной продукции Турции вырос на 37,7%

Экспорт продукции турецкой оборонной и аэрокосмической промышленности за девять месяцев текущего года вырос на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Ассамблея экспортеров Турции (TİM).

В январе-сентябре объем экспорта турецкой оборонной продукции составил 1,86 миллиарда долларов, в то время как в прошлом году этот показатель был 1,35 миллиарда долларов.

США по-прежнему являются ведущим импортером продукции турецкой оборонной и аэрокосмической промышленности. Так, турецкий экспорт указанной продукции в США за девять месяцев вырос на 17,1% — до 595,2 миллиона долларов.

Далее следует Германия, куда было экспортировано продукции на 184,8 миллиона долларов, рост 9,7%.

Турецкий экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности в Оман в указанный период вырос на 35,8% и составил 184,8 миллиона, в Катар — на 1336,6% до 138,8 миллиона долларов, в Объединенные Арабские Эмираты — на 1763,8% до 96,5 миллиона долларов.