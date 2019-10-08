Более 400 тысяч туристов совершили полеты на воздушных шарах в Каппадокии

Интерес к отдыху в Каппадокии, одном из главных туристических центров Турции, продолжает расти.

Число желающих полюбоваться уникальным природным ландшафтом региона, в частности долиной Перибаджалары («Камины фей»), древними монастырями в скалах, подземными городами и совершить полеты на воздушных шарах растет с каждым годом.

Как данным агентства «Анадолу», в первые девять месяцев текущего года полеты на воздушных шарах в Каппадокии совершили 437,5 тысяч туристов.

Организацией полетов на воздушных шарах в Каппадокии сегодня занимаются 27 компаний. Полеты совершаются каждое утро и длятся в среднем от 45 минут до одного часа. Стоимость одного полета составляет от 170 до 200 евро.

Доходы, полученные от полетов на воздушных шарах в Каппадокии, являются существенным вкладом в экономику региона.

Каппадокия включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году местность посетили рекордные 2,9 миллиона местных и иностранных туристов.