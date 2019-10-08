Турция и Россия подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Турция и Россия подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении межбанковского взаимодействия. Об этом говориться в сообщении министерства финансов РФ.

Со стороны России соглашение подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой — министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Основной целью документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов РФ и Турции.

Соглашением также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт «МИР» на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран, говорится в сообщении.

Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран.