Казахстан сможет прокачивать через трубопровод БТД до 4 млн тонн нефти в год

Казахстан в настоящее время не располагает большими объемами нефти для транспортировки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), но в перспективе объемы прокачки по этой магистрали могут составить 1-4 миллионов тонн в год. Об этом заявил журналистам в среду министр энергетики страны Канат Бозумбаев по завершении заседания азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку.

«В Казахстане пока нет каких-то больших ресурсов для БТД. Увеличение ресурсов мы связываем с тремя месторождениями: «Тенгиз», «Кашаган» и «Карачаганак», которые дают 70% добычи нефти в Казахстане», — сказал министр. По его словам, в 2022-2023 годах ожидается завершение расширения месторождения «Тенгиз», что позволит нарастить добычу нефти.

«Тогда появится возможность, согласовав конкурентные тарифы, обеспечить какой-то значительный объем нефти (для транспортировки) в этом направлении», — сказал Бозумбаев.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос использования возможностей других месторождений Казахстана с целью транспортировки углеводородов по БТД.

«Эти возможности составляют 1-4 миллионов тонн нефти в год. Над этим мы работаем, и думаем результат будет», — считает министр.

Сейчас по трубопроводу БТД пропускной способностью более 50 миллионов тонн прокачивается нефть с блока азербайджанских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». В 2018 году по магистрали было транспортировано более 33 миллионов тонн нефти.