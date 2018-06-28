Президентские выборы в Турции и России: победили турецко-российские отношения

В воскресенье миллионы турецких граждан проголосовали на выборах президента и парламента страны. Главой государства на следующие пять лет народ избрал, как и ожидалось, действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который, набрав более 52 процентов голосов, победил в первом туре.

Прошедшие выборы были описаны никак иначе, как исторические, ведь по их итогам Турция начнёт переход от парламентской формы правления к президентской. Данная реформа конституции была принята на референдуме в апреле 2017 года. Новая политическая система значительно упростит процесс принятия решений в стране и позволит незамедлительно проводить реформы и реагировать на возникающие вызовы, особенно в области экономики.

Несколькими месяцами ранее президентские выборы прошли в России. На них победителем был объявлен также действующий президент — Владимир Путин, инаугурация которого прошла в мае.

Что эти выборы значат для турецко-российских отношений?

Точно ничего плохого.

Ни для кого не секрет, что тесные отношения Турции и России во многом обязаны личным взаимоотношениям Эрдогана и Путина, которые считают друг друга «дорогими друзьями». За достаточно короткий же период времени оба президента обновили мандаты на руководство своими странами: Эрдоган — до 2023, Путин — до 2024.

С момента запуска процесса нормализации отношений между Турцией и РФ после истории со сбитым самолётом страны начали стремительно сближаться по всем фронтам: от Сирии до помидоров, от туризма до энергетики.

Эрдоган и Путин всегда были сторонниками взаимовыгодных турецко-российских отношений, а в новых президентских сроках оба лидера определённо захотят только укрепить и расширить эти отношения.

За последние годы, а именно за время нахождения у руля страны Партия справедливости и развития (AK Parti) и Эрдогана, Россия стала важным партнёром Турции с точки зрения экономического развития. Данное утверждение относится и к РФ, о чём свидетельствуют и растущий торговый оборот между двумя странами, и взаимные инвестиции. Стороны также уделяют немалое внимание двустороннему расчёту в национальных валютах – важнейшая инициатива на фоне волатильности на глобальных рынках, которая сейчас набирает обороты.

Особое место в экономическом сотрудничестве занимает энергетика, включая такие мегапроекты, как газопровод «Турецкий поток» и атомная электростанция «Аккую». Оба проекта, среди прочих, играют ключевую роль в стремлении действующего правительства обеспечить энергетическую безопасность Турции к 2023 году – 100-ой годовщине провозглашения Турецкой Республики.

Связи частных турецких и российских бизнесменов и предпринимателей также немаловажны. Тёплые отношения между президентами и высокий уровень доверия вылились во взаимные инвестиции и открытие рынков двух стран друг для друга. Уверенность в продолжительности проводимой президентами политики и в Турции, и в РФ на годы вперёд только поспособствует развитию и без того процветающих отношений между частными секторами стран. К слову, введение Россией безвизового режима для турецких граждан также очень помогло бы в данном вопросе.

Несомненно именно экономическое сотрудничество выходит и, по всей видимости, будет выходить на первый план в турецко-российских отношениях.

Несмотря на тесные связи у Турции и России, естественно, существуют разногласия по определённым международным вопросам – Украина и Сирия в их числе. Однако это не останавливает обе страны вести эффективный диалог, который фокусируется на точках соприкосновения, а не на различиях. Ярким этому примером является запущенный вместе с Ираном астнанинский процесс по сирийскому урегулированию, результатом которого стали зоны деэскалации и хотя бы частичная остановка боевых действий в арабской республике.

Выборы позади — работа продолжается, и стоит ожидать её интенсификации. Только в 2017 году Эрдоган и Путин встретились восемь раз. Сложно найти аналог данным взаимоотношениям на мировой арене. После выборов-2018 можно смело верить в дальнейшее расширение партнёрских связей между двумя странами, в чём и выразили заинтересованность президенты, как сообщил Кремль, во время поздравительного звонка Путина Эрдогану.