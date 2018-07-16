Турция и Украина попали в точку, развивая оборонное сотрудничество

Оборонная промышленность Турции развивается и делает это стремительно. Всё чаще турецкие компании сообщают о новых разработках и успешных испытаниях своей продукции.

За последние годы Турция может похвастаться созданием целого ряда инновационной военной техники и оружия, включая винтовки, ракеты, гаубицы, вертолёты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Растущая оборонная промышленность страны не осталась без внимания и за границей. Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) экспорт вооружений Турции за 2013-2017 года вырос на 145 процентов — самый высокий показатель за данный период в мире.

Развитие оборонного сектора обусловлено сложной ситуацией в регионе, особенно с точки зрения безопасности, а также угрозой сепаратизма, представляемой в первую очередь террористической группой PKK, как внутри страны, так и извне.

Несколькими годами ранее с острой проблемой сепаратизма столкнулась северная соседка Турции — Украина. Военные действия на востоке страны против поддерживаемых Россией боевиков продолжаются по сей день. Угроза национальной безопасности вынудила Украину на всецелую модернизацию армии, страдавшую все годы независимости, как и вся страна, от устрашающего уровня коррупции.

Для усиления военных сил взгляд Киева сразу пал на западных партнёров, включая США и страны Европейского союза, но рост оборонного сектора Турции также не остался незамеченным.

За последние два года между Турцией и Украиной был подписан ряд договоров по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), включающий в себя соглашения в сферах навигации и связи, спутниковых технологий, ракетного вооружения, а также танкостроения. В 2017 году премьер-министры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании об использовании украинского танкового двигателя 6ТД-3 для турецкого танка «Алтай».





К слову, опыт Украины, которая производит и экспортирует танки Т-84У «Оплот», поразившие экспертов по военной технике, может оказаться очень полезен для улучшения как «Алтая», так и разработки новых танков, включая беспилотные, о намерении производить которые в феврале говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция уже является важным партнёром Украины по ВТС и в 2017 году вошла в тройку топ импортёров вооружения в страну, поставив Киеву более 460 единиц оружия, включая новейшие штурмовые винтовки MPT-55, а в первой половине 2018 года экспорт турецкой оборонной продукции в Украину вырос втрое.

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко в конце июня указ о либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса, только поспособствует отношениям двух стран по ВТС. Указ предусматривает снятие ограничений на импорт продукции военного назначения, а также экспорт собственной продукции без посредничества государства всем производителям военной техники и оружия.

Вскоре после этого в ходе визита украинской делегации по ВТС был подписан договор о поставке турецких беспилотников. На той же встрече Турция подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолётов Ан-178. Кроме того, страны уже начали разработку совместного намного более крупного военно-транспортного самолёта Ан-188.





Сложная ситуация с национальной безопасностью в Турции и Украине подтолкнула обе страны на поиск новых партнёров в оборонной промышленности и разработке военных технологий. К счастью и тех, и других надёжный партнёр оказался рядом. Очень часто в вопросах обороны сложно найти осязаемой поддержки со стороны Запада – Анкара и Киев это очень хорошо знают, поэтому совсем не удивительно их стремление развивать ВТС друг с другом.

Помимо этого, для стремящейся в НАТО Украине сотрудничество с Турцией, одной из наиболее развитых армий альянса, принесёт огромную пользу. Использование турецкого опыта в модернизации и создании эффективной армии значительно повысит шансы на вступление в североатлантический альянс.

Формирование тесных связей между Турцией и Украиной в сфере обороны не просто выгодно обоим странам, а является наиболее правильным развитием событий в регионе.