Турция и Украина: значимые отношения

Недавний визит президента Украины Петра Порошенко в Турцию дал возможность продвинуть вперед отношения между двумя странами. Турецко-украинские отношения довольно давние и многосторонние, но в настоящее время они развиваются под влиянием обстоятельств, созданных стратегией России в отношении Украины.

Фактически, продолжающаяся война в восточных областях Украины и аннексия Крыма оказали огромное влияние на будущее страны и ее роль в международной системе.

Мы должны признать, что невозможно оправдать действия России, которая оккупировала территорию, принадлежащую Украине. Тем не менее, мы должны помнить о международных обстоятельствах, которые побудили Россию действовать так, как она это делает. Со времен распада Советского Союза Россия последовательно заявляла, что хочет поддерживать свое влияние в окружающем ее регионе. Украина была особенно важной частью этой стратегии. Россия всегда надеялась, что Украина станет буферной зоной между ней и западным миром, особенно НАТО.

Европейский союз, похоже, также видел в Украине своего рода экономический мост между Россией и Европой: Киев поддерживал бы одинаково хорошие экономические и политические связи с обоими сторонами. Однако со временем в ЕС, и особенно в Германии, посчитали, что Украина должна быть выведена из зоны влияния России. США не оценили этого, потому что это означало нарушение баланса в Восточной Европе. Россия посчитала это прямой угрозой и отказалась позволить Украине уйти из-под своего влияния. Вот почему реакция США на аннексию Крыма была относительно мягкой — Вашингтон был по-настоящему счастлив, что ЕС и Германия были наказаны.

Для Турции аннексия Крыма также была неприемлемой, но Анкара попыталась не принимать участия в подобном «армреслинге» между глобальными державами. Она старалась как можно больше помочь Украине, не порождая вражды с Россией. Поддержание отношений с Украиной было важно не только для Турции, но и для НАТО. Что касается России, она предпочла Турцию над европейскими странами, чтобы иметь отношения с Киевом. В каком-то смысле Турция стала поддерживателем баланса в этом кризисе, и она сделала это, оставаясь нейтральной и не принимая чью-либо сторону.

Турция развила отношения с Украиной так, что Россия не почувствовала себя атакованной, а Украина поприветствовала эти отношения, потому что это помогло Киеву поддерживать связь с НАТО. Турция отделила свои отношения с Украиной от всех других отношений: с Россией, США и ЕС. Это позволило отношениям с Украиной не стать инструментом в руках других. Анкара никогда не считала Украину инструментом давления на Россию или Запад.

Понятно, что визит Порошенко не изменит эту картину, и Турция продолжит поддерживать свои связи с Украиной, не ущемляя ничейных интересов. Украина или некоторые другие страны могут подумать, что Турция примет антагонистическую позицию по отношению к России, но этого не произойдет. Каждый метод хорош в глазах этих стран, даже Украинская Церковь, которая вскоре станет автокефальной благодаря поддержке Греческого православного патриархата Стамбула. Конечно, все, особенно в Москве, прекрасно знают, что турецкое правительство не имеет ничего общего с отсоединением Украинской Церкви от Московского Патриархата.

С начала кризиса Россия тоже была очень осторожна и не позволила Украине стать темой разногласий между Москвой и Анкарой. Похоже, что и Россия сохранит эту позицию. Короче говоря, если есть еще люди, которые думают, что Турция или Россия пожертвуют своими двусторонними отношениями из-за кризиса в Украине, они должны знать, что ни Турция, ни Россия не допустят этого.