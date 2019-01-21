Позиция Путина в отношении «зоны безопасности» в Сирии

Предложение президента США Дональда Трампа создать «зону безопасности» на севере Сирии продолжает оставаться в центре внимания. Журналисты и аналитики на протяжении некоторого времени обсуждают, кто будет охранять 20-мильную зону и от кого. Некоторые американские СМИ утверждают, что Вашингтон имеет обязательство защищать «Отряды народной самообороны» (YPG), сирийский филиал террористической организации PKK, от Турции.



Противники выхода американских войск из Сирии запнулись на возможности прикрывать террористов YPG. Они приводят недавнюю атаку ДАЕШ в Манбидже, в результате которой погибли четверо военнослужащих США, в качестве доказательства того, что террористическая группировка «жива и здорова». Тем не менее Трамп вряд ли поменяет свое решения из-за этого нападения. Безусловно, последняя атака в Манбидже стала напоминанием об угрозах YPG выпустить на свободу тысячи боевиков ДАЕШ.



Турецкие СМИ, напротив, обеспокоены тем, что Сирия пойдет по стопам Ирака, создав автономный регион вдоль границы с Турцией. Эта обеспокоенность вызвана нежеланием бюрократии США заложить основу для плана Трампа и не забывшимися воспоминаниями о том, что Вашингтон сделал в северном Ираке в прошлом.



Для Турции все предельно ясно. Президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что Турция собирается контролировать предложенную безопасную зону. Анкара не согласится на международную безопасную зону, предназначенную для защиты боевиков YPG. В конце концов, зачем еще Турции подписывать пост-американский план, который они отвергли, когда войска США находились на той территории? Никакие международные силы не могут обеспечить безопасность территории, которую покинули Соединенные Штаты.



Вопрос, который требует ответа сейчас, заключается в том, какой план Турция и США согласуют в течение следующих недель и какое к этому будет отношение России. Турция стремится сформировать консенсус, одновременно контактируя с обеими великими державами. В этом смысле предстоящая встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным задаст тон будущим переговорам. Несомненно, некоторые круги в Вашингтоне выдвигают идеи о том, чтобы не дать Трампу сотрудничать с Турцией и не дать Анкаре взять на себя ответственность за безопасную зону.



Однако, если Трампу удастся отстоять свою позицию, правительству придется выполнять свою работу. Когда придет время, американским политикам возможно будет полезно вернуться к статье Эрдогана для издания The New York Times, в которой он пообещал создать местные советы, контролируемые арабами и курдами, в преимущественно арабских и курдских районах соответственно. Чтобы решить проблемы безопасности Турции, безопасная зона должна быть свободна от всех боевиков YPG. Судьба боевиков «Сирийских демократических сил» (SDF) за пределами свободной от террора зоны может стать предметом последующих переговоров. Первоочередной задачей Турции является установление безопасности ее границы с Сирией к востоку от реки Евфрат и Манбиджа для обеспечения необходимых условий для возвращения сирийских беженцев в их родную страну.



Позиция Москвы по отношению к предложенной безопасной зоне остается загадкой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров первым из российских чиновников отреагировал на план Трампа и призвал Соединенные Штаты передать все соответствующие территории режиму Башара Асада. Он также призвал YPG прийти к соглашению с Дамаском о возвращении к жизни под единым сирийским правительством и без иностранного вмешательства.



Тем не менее нет никаких оснований полагать, что Россия выступает против контролируемой Турцией безопасной зоны на севере Сирии. Замечания Лаврова отражают российский подход к дипломатическим переговорам — убирать условия, а не добавлять. Я считаю, что Путин не будет против создания безопасной зоны, которая бы решала проблемы национальной безопасности Турции. Напротив, он захочет участвовать в более всеобъемлющих переговорах, включая Идлиб.



И вот почему: Путин знает, что все планы, которые не соответствуют ожиданиям Турции, обречены на провал в Сирии. Москвы нет никакого смысла терять своего партнера по астанинскому процессу из-за YPG. Более того, межгосударственная дипломатия между Путиным и Эрдоганом способствовала сближению Турции и России. Разногласия по Сирии могут поставить под угрозу планы России на Ближнем Востоке, в Черном море, восточном Средиземноморье и Европе. Напомним, что Путин в своем новогоднем послании Эрдогану подчеркнул важность взаимовыгодных отношений для содействия миру, безопасности и стабильности в Евразии.