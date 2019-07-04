Может ли Трамп предотвратить катастрофу из-за разлада по С-400?

Двусторонняя встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Осаке ознаменовала новую главу в споре по С-400. Встреча, ставшая хрестоматийным примером дипломатии между лидерами с глазу на глаз, привела к оказанию Трампом поддержки турецкой позиции по ракетам Patriot, российским системам ПВО и программе истребителей F-35.

Президент США пошел еще дальше, признав, что с его турецким коллегой обращались несправедливо. Теплое отношение Трампа к турецкой делегации также показало, что он не согласен с политикой своей команды по отношению к ​​Турции. Ожидается, что президент США посетит Турцию в ближайшее время. Напомню, Трамп никогда не говорил Эрдогану, что намерен ввести санкции против Турции.

В свете двусторонней встречи в Японии, можно ли сделать вывод, что «катастрофа» по С-400 была предотвращена? Когда дело касается США, я предпочитаю проявлять осторожный оптимизм, даже если дела идут хорошо. До встречи в Осаке официальные лица США неоднократно предупреждали, что санкции «неизбежны», и утверждали, что Трамп не имеет власти над Конгрессом. Однако в Японии президент США выразил свою симпатию к Эрдогану и опроверг аргументы его собственной бюрократии.

Это было действительно очень позитивное событие. Прежде всего, мы услышали из первых уст, что шаг Турции по покупке системы С-400 не был кризисом НАТО. Трамп также взял на себя инициативу по политике Вашингтона в отношении Турции, отметив, что администрация Обамы виновата в сложившейся ситуации, и дискредитировав любые будущие действия Конгресса.

Исходя из того, что президент не в восторге от экономических санкций, замечания Трампа о несправедливом обращении с президентом Турции также имеют значение для внутренней политики. Турецкая оппозиция больше не может отвергать утверждение правительства о том, что Турции нужна система С-400 для самообороны. Другими словами, сделка по С-400 в настоящее время считается вопросом национального интереса.

Тем не менее, у нас есть все основания ожидать, что Конгресс и бюрократические структуры США подорвут позицию Трампа. Существует большая вероятность того, что Конгресс применит против Турции закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), если Россия в ближайшие дни поставит в Турцию систему С-400. В преддверии президентских выборов в США остается критически важным, как отреагирует Трамп.

Не секрет, что президент США не является поклонником закона CAATSA, который ограничивает его исполнительную власть. Он может отложить санкции на 180 дней, применить только пять из 12 санкций или использовать президентские полномочия. Конгресс может надавить на Белый дом, а Трамп может оказать сопротивление.

Если Трамп возьмет дело в свои руки, как он сделал это с Саудовской Аравией, спор по С-400 может быть исчерпан. В дополнение к предотвращению «катастрофы» президент США таким образом мог бы поспособствовать более тесному сотрудничеству между Турцией и США в отношении предполагаемой безопасной зоны в северной Сирии и ситуации в Манбидже.

Как только бюрократия США заговорила о восстановлении двусторонних отношений после, казалось бы, неизбежной «катастрофы» из-за стремления Турции купить систему С-400, Трамп решил изменить игру.

Сейчас самое время высказать свою позицию для тех, кто считает, что США ведут слишком жесткую политику по отношении к Турции. Президента Трампа нельзя оставлять одного на этом критическом перекрестке. Чтобы мы не упустили эту возможность, Турция должна перестать быть проблемой приверженности той или иной партии.

Исключительная дипломатия между лидерами двух государств Эрдоганом и Трампом должна открыть новую эру в отношениях Турции и США. Правительство США должно признать, что с 2013 года двусторонние отношения были чрезмерно напряженными.