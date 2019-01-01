2019 — год хороших возможностей для турецко-американских отношений

Еще несколько недель назад аналитики и наблюдатели турецко-американских отношений прогнозировали, что наиболее значимыми вопросами в двусторонних отношениях на 2019 год будут покупка С-400 и расхождение интересов и стратегий в Сирии. Большинство аналитиков утверждали, что эти два вопроса будут основным источником напряженности между двумя государствами. Учитывая сложность решения этих вопросов, многие даже дали пессимистическую оценку будущему двусторонних отношений.

Однако, за последние две недели произошли некоторые важные события. Прежде всего, две недели назад Госдепартамент США дал разрешение на возможную продажу Турции систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, предварительно уведомив об этом Конгресс.

Хотя вопрос о системах противоракетной обороны Patriot обсуждался ранее, это заявление было сделано в критический период для турецко-американских отношений, когда сделка по покупке ПРО С-400 воспринималась как надвигающийся кризис. В большей степени из-за дискуссий о принятии закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и отчета Министерства обороны США после принятия ежегодного акта о национальной обороне (NDAA).

Решение о продаже Турции Patriot положительно повлияло на развитие отношений между странами. Тем не менее, остается очень много вопросов без ответа о потенциальном воздействии такой сделки. Прежде всего, переговоры о деталях сделки по Patriot состоятся в ближайшие недели. По итогам этих переговоров будут определены условия продажи Турции американских систем. Если при продаже возникнет условие, связанное с покупкой Турцией С-400, в отношениях опять может появиться серьезная напряженность.

Что касается С-400, то любое решение отложить передачу истребителей F-35 Lightning II или попытку вытеснить Турцию из этого проекта снова обернется серьезным кризисом. Таким образом, хотя в двусторонних отношениях открываются новые возможности, сотрудничество двух стран в оборонной промышленности требует большей чувствительности к требованиям национальной безопасности Турции. В различных случаях трудности, с которыми Турция сталкивалась при покупке систем вооружения у США, отрицательно сказывались на взаимном доверии между двумя странами. Фактически, это было одной из причин, по которым Турция пыталась найти альтернативных производителей для удовлетворения своих потребностей в безопасности.

Второе событие произошло после телефонного звонка президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. Администрация США официально объявила о своем решении вывести войска из Сирии. Это решение было принято в то время, когда Турция готовила свою следующую операцию по освобождению приграничных регионов от террористических групп.

Это решение также обеспечивает важное открытие в другом потенциальном кризисе между двумя странами. Разногласия между ними в отношении сирийского кризиса были одним из ключевых элементов, негативно влияющих на двусторонние отношения в течение последних пяти лет.

После решения о выводе американских войск может начаться новый период; однако, опять же, как и в сделке по Patriot, детали этого решения определят будущее турецко-американских отношений. Если шаги по выводу будут осуществляться в тесной координации с Турцией, это может проложить путь к консолидации сотрудничества в регионе. Это могло бы улучшить координацию между двумя сторонами не только для борьбы с угрозами региональной безопасности, но и для поиска дипломатических и политических решений проблем в регионе.

Опять же, как и в случае с С-400, в этом процессе администрация США должна учитывать интересы национальной безопасности Турции. Например, «Отряды народной самообороны» (YPG) будут и впредь представлять серьезную угрозу для Турции и региональной стабильности. Турция сыграет решающую роль в стабилизации региона к востоку от Евфрата и в окончательной победе над ДАЕШ. Турция не прекратит свои контртеррористические операции, если все угрозы ее национальной безопасности не устранены.

2019 год действительно предоставляет важную возможность для развития турецко-американских отношений. Два государства могут прийти к соглашению по двум самым сложным вопросам в своих отношениях, а именно по С-400 и сирийскому кризису. Однако эффективное использование этой возможности зависит от тесного взаимодействия и координации обоих государств и быстрого сдерживания потенциальных кризисов в двусторонних отношениях.