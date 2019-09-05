Кризис в Идлибе становится все сложнее

За последние несколько недель силы режима Башара Асада возобновили и постепенно усилили воздушные удары в северо-западной части Сирии. С земли это был повтор тех ужасных кадров, которые международное сообщество уже видело во время предыдущих нападений режима на гражданское население. Несколько лет назад мы видели похожие фотографии убитых и раненых мирных жителей с улиц Алеппо. Стратегия режима, порождающая страх и террор с помощью авиаударов и депопуляции этого района от его жителей, не изменилась с начала гражданской войны в Сирии.

Нечувствительность международного сообщества, в частности правительств западных стран, только поддерживает уровень злодеяний и нарушение всех основных международных гуманитарных норм. На этот раз, помимо всех предыдущих злоупотреблений, режим начал эти нападения в нарушение Астанинского соглашения. Кроме того, он пытался спровоцировать турецкие силы, нанося удары по районам, окружающим турецкие наблюдательные посты в Идлибе. Если ситуация в Идлибе сохранится, это может вызвать различную динамику в регионе и двусторонних отношениях. Во-первых, с точки зрения гуманитарных последствий авиаудары по Идлибу могут привести к массовому потоку беженцев вместе с резким увеличением числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Положение ВПЛ на севере Сирии может ухудшиться из-за острой нехватки продовольствия, распространения болезней и ужасных условий жизни.

Точно так же поток беженцев в Турцию может еще больше увеличить бремя страны, поскольку в ней уже проживает более 3,5 миллиона беженцев. Более того, попытки некоторых из этих беженцев бежать в европейские страны могут привести к серьезному гуманитарному кризису в Средиземном и Эгейском морях. Мы можем столкнуться с еще одним крупным кризисом беженцев в Европе, и в последнем случае мы стали свидетелями того, как ЕС с трудом справился с этим.

Во-вторых, нападения сил сирийского режима могут иметь критические дипломатические последствия для многосторонних инициатив в отношении Сирии. С одной стороны, захват и депопуляция Идлиба сделает политическое решение в Сирии чрезвычайно трудным.

Государства, которые рассматривают женевский процесс политического урегулирования конфликта в Сирии как важнейшую опору для политического решения, должны учитывать значение этой инициативы, когда Идлиб будет находится под контролем режима.

В дополнение к разрушительным результатам для женевского процесса, операции сирийского режима в Идлибе могут привести к кризису в рамках Астанинского процесса. Эти нападения являются явным нарушением этих трехсторонних договоренностей и ставят под угрозу будущие договоренности между этими странами. Кроме того, реакция турецкой общественности на зверства в Идлибе может быть чрезвычайно важной для продолжения сотрудничества между этими странами.

Предупреждения турецкого правительства о возможных последствиях злодеяний сирийского режима должны быть серьезно приняты во внимание всеми основными участниками международной политики.

Атаки в Идлибе, если они не будут предотвращены в течение очень короткого периода времени, могут вызвать три разных кризиса одновременно. Такой гуманитарный кризис, в свою очередь, вызовет дипломатический кризис, который чрезвычайно затруднит политическое решение. Это также вызовет кризис безопасности, который будет поставит под угрозу Турцию, а также все остальные страны региона.